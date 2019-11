© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo lo 0-0 arrivato contro il Betis Siviglia, il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois ha detto: "Abbiamo giocato una buona partita, non siamo riusciti a fare gol ma oggi vincere nel calcio non è facile. Abbiamo avuto occasioni per vincere e non è stato possibile, ma non ci arrenderemo. Ora proveremo a vincere contro Galatasaray ed Eibar. Se il primo goal di Eden non fosse stato annullato, sarebbe stata un'altra partita. Stiamo giocando in modo che i tifosi credano in noi".