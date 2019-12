© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C’è grande amarezza nelle parole di Thibaut Courtois dopo il pareggio ottenuto contro l’Athletic Bilbao: “La fortuna non ci ha accompagnato: abbiamo sprecato tante occasioni, abbiamo sbattuto contro un grande portiere. Anche con Valencia e Barcellona il pallone non è voluto entrare. Sono due punti persi, dovremo subito cominciare alla sfida contro il Getafe dopo la pausa. Arbitro? Non ha ammonito nessuno dei loro giocatori: ci sta ad inizio partita, ma poi se continuano a fare fallo devi tirare fuori i cartellini. Ronaldo? E’ uno da 40 o 50 gol all’anno, è normale che ci manchi: ma non è più con noi da un anno e mezzo, non bisogna pensarci”.