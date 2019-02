© foto di J.M.Colomo

Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha parlato dopo la gara vinta contro il Deportivo Alaves (3-0), commentando anche la prestazione del giovane Vinicius (autore del 2-0 e autore di una prestazione sopra la media): "Siamo in un buon momento di forma, rispetto a qualche settimana fa siamo più solidi. Adesso arriverà il periodo intenso con la Champions e le varie Coppe, ma noi ci alleniamo per questo. Siamo motivati. La gara contro l'Atletico Madrid? L'ho già detto, con quella maglia ho passato tre fantastici anni, sarò sempre grato. Vinicius? Era dai tempi dell'esordio di Hazard che non vedevo un giocatore così giovane giocare così bene".