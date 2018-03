Real Madrid, CR7 rifila una doppietta all'Eibar e supera Messi

© foto di J.M.Colomo

Con la doppietta rifilata all'Eibar, Cristiano Ronaldo ha già superato Leo Messi per quanto riguarda i gol segnati in questa stagione. Il portoghese del Real Madrid infatti è arrivato a 33 gol in tutte le competizioni, lasciandosi alle spalle l'argentino che resta a quota 32 e non potrà rispondere all'eterno rivale perché non giocherà contro il Malaga.