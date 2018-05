Real Madrid, Cristiano Ronaldo ai tifosi: "Ci vediamo l'anno prossimo"

Pres. Ravenna: "Possiamo dire la nostra in questo campionato"

Arezzo, società a lavoro per trattenere i pezzi da novanta

Catanzaro, manca solo l'ufficialità per l'approdo di Auteri

Racing Fondi, Luiso: "Il rammarico è grande, ma ho dato tutto me stesso"

Ds Monza: "Nessun contatto con il Pescara per D'Errico"

Paganese, nel mirino gli ex Akragas Greco e Ioio

Vicenza, Giacomelli: "Mesi complicati: non mi vedo con una maglia diversa"

Paganese, Cesaretti: "Resterei volentieri, ma non dipende soltanto da me"

Vicenza, De Giorgio in scadenza: si attendono risposte dal club

Vicenza, Zanini: "Autentica impresa in un'annata disastrosa"

Catania, Lucarelli: "Feralpi Salò società che farebbe bella figura in A"

Vicenza, Rosso ha depositato l'offerta per il club

Altre notizie Serie C

Le dichiarazioni dopo la finale di Champions hanno sconvolto il mercato internazionale, ancora prima della sua apertura. Ma nelle ultime ore Cristiano Ronaldo - riporta Bernabéu Digital - ha corretto il tiro, non escludendo una permanenza al Real Madrid: "Ciao ragazzi, all'anno prossimo", sarebbe stato infatti l'ultimo saluto del portoghese ai tifosi del Real Madrid al termine della festa in Plaza de Cibeles. Un arrivederci o un addio?

Invio richiesta in corso...

Va al PSG in uno scambio con Neymar

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy