Real Madrid, Cristiano Ronaldo: "Ho 23 anni biologici, mi ritirerò a 41"

© foto di J.M.Colomo

Da una parte Buffon, che a 40 anni compiuti sta decidendo di proseguire la carriera. Dall'altra un altro campione che punta ad arrivare a quell'età in piena attività: "I dati dicono che ho un'età biologica di 23 anni, mi sento bene, non ho problemi fisici. Ho detto che mi ritirerò a 41 anni anche se ancora manca parecchio tempo per arrivarci", alcune delle parole di Cristiano Ronaldo rilasciate a El Chiringuito de Jgones.