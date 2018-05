Real Madrid, da più di 7 anni sempre in gol al Bernabeu in Champions

© foto di J.M.Colomo

Col gol realizzato all'undicesimo da Karim Benzema, il Real Madrid anche in questa edizione della Champions League è sempre andato a segno al Bernabeu. Più in generale, i campioni d'Europa in questa competizione vanno a segno tra le mura amiche da 42 gare consecutive.

Per trovare l'ultima gara casalinga di Champions dei blancos senza reti realizzate bisogna tornare alle semifinali dell'edizione 2010/11: Real Madrid-Barcellona 0-2, con Messi che grazie a quella doppietta permise agli azulgrana di staccare il pass per la finale e poi vincere.

REAL MADRID-BAYERN MONACO - Segui il live, CLICCA QUI!