Real Madrid deciso: affondo su Neymar. Il Barça aspetta un suo segnale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marca racconta la situazione di mercato intorno al brasiliano Neymar, che ad oggi sembrerebbe diviso tra un possibile ritorno nel Barcellona ed un approdo invece nei rivali storici del Real Madrid. Secondo quanto affermano dalla Spagna, nonostante l'intrusione dei Blancos sembri una questione dell'ultimo momento, in realtà non sarebbe così: anzi, da par suo la compagine catalana, si legge, ha sempre saputo dell'interesse del Real, e che questi ultimi avrebbero atteso le evoluzioni dell'affare con il PSG per muoversi. Il Barça, nonostante i rapporti non esattamente idilliaci coi parigini, non ha mollato la presa e aspetta che il brasiliano faccia un passo verso la direzione catalana. Il Real però, da quanto scrivono i colleghi iberici, presto si muoverà per provare il grande affondo.