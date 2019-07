Real Madrid, distorsione alla caviglia per Thibaut Courtois

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Problemi per Thibaut Courtois, portiere belga del Real Madrid. I blancos, tramite i propri canali ufficiali, hanno diramato l'esito degli esami strumentali: distorsione di secondo grado alla caviglia sinistra, nelle prossime ore ci saranno ulteriori aggiornamenti. Ora le merengues dovranno capire quale sarà l'entità dell'infortunio dell'estremo difensore ex Chelsea e Atletico, per capire se intervenire o meno sul mercato.