© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chi prenderà il posto di Santiago Solari in estate? Quest'oggi l'attuale allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa, ha detto che la panchina dei blancos ha più pretendenti di Julia Roberts. Ed effettivamente per la prossima estate si sta profilando una sfida tra grandi manager, tutti di alto profilo. Ieri José Mourinho s'è pubblicamente proposto a Florentino Perez, in corsa anche Mauricio Pochettino e gli italiani Massimiliano Allegri e Antonio Conte.