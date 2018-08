Real Madrid e l'affaire Diaz. Poche ore per soffiarlo al Siviglia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Real Madrid ha ancora poche ore per far valere il proprio diritto di acquisto su Mariano Diaz, punta del Lione che ha trovato l'accordo per andare al Siviglia. "Ai Blancos non si può dire di no", avrebbe ammesso il giocatore come riporta Marca. Intanto, sempre secondo lo stesso quotidiano, Julen Lopetegui, tecnico dei Blancos, lo avrebbe chiamato per convincerlo a tornare a Madrid.