E' la settimana chiave per il futuro di Eden Hazard, spiega L'Equipe. Il giocatore è a un passo dal Real Madrid: 100 milioni di euro al Chelsea per il giocatore, la trattativa dovrebbe chiudersi in questi sette giorni. Per regalare il primo grande rinforzo a Zinedine Zidane.