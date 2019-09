Real Madrid, è rottura Perez-Zidane: il rapporto pare irrecuperabile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sconfitta arrivata contro il Paris Saint-Germain non lascia certo soddisfatto Florentino Perez, presidente del Real Madrid. Ma la debacle è arrivata anche al termine di un mercato che ha deluso profondamente Zinedine Zidane, l'allenatore che chiedeva Pogba e non l'ha avuto. La rottura, così, più che nell'aria è nel presente. E il rapporto tra i due, scrive la Repubblica, pare irrecuperabile. Domenica le merengue giocheranno in casa del Siviglia, primo in classifica e allenato dall'ex Lopetegui: tutti gli ingredienti per il colpo di grazia. E l'ombra di José Mourinho si fa più pesante.