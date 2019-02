Real Madrid, ecco come Solari ha motivato la squadra a fine primo tempo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Santiago Solari, tecnico del Real Madrid, è riuscito a scuotere la sua squadra nell'intervallo della partita contro l'Ajax, gara che sembrava prendere una brutta piega per gli spagnoli. Secondo quanto riporta Marca il tecnico argentino avrebbe detto: "Ci stanno calpestando e questo non posso consentirlo. Non possiamo giocare solo con due o tre sentimenti, dobbiamo tirarne fuori cinque o sei. Stasera dobbiamo tirar fuori le nostre capacità. Dobbiamo tirar fuori tutto, ma proprio tutto".