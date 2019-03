© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sports il Real Madrid ha in Felipe Anderson il piano B nel caso non riuscisse ad arrivare a Eden Hazard. Il belga è l'obiettivo numero uno ma il blocco del mercato del Chelsea e l'impossibilità per i blues di rimpiazzare il belga potrebbe complicare i piani. Anderson fin qui è protagonista di un'ottima prima stagione al West Ham (9 reti in 35 partite) e la valutazione degli inglesi è di 65 milioni di sterline.