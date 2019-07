Real Madrid-Fenerbahce 5-3 il finale: tripletta di Benzema

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Real Madrid vince 5-3 nella finale terzo e quarto posto dell’Audi Cup. I blancos sono andati subito in svantaggio con il gol di Rodrigues, poi la tripletta di Benzema ha dato il via alla "manita" delle merengues. Nacho e Mariano Diaz hanno chiuso la sfida nonostante i gol di Dirar e Tufan per i turchi. Una buona vittoria per i madrileni, anche se rimane il problema delle reti subite: ben sedici gol in cinque amichevoli, una media di tre reti subite ad ogni match.