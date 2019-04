Real Madrid, fissato a 130 milioni il prezzo per la cessione di Bale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo As il Real Madrid è disposto a cedere Gareth Bale per una cifra intorno ai 130 milioni di euro. Le merengues hanno già informato l'agente del gallese, Jonathan Barnett, in modo che lo faccia sapere agli interessati. Il Real sta preparando una vera e propria rivoluzione e tenterà di realizzare un incasso significativo che permetta di disporre di molto denaro e di non essere condizionato dal Fair play finanziario. Il Manchester United avrebbe già dimostrato un certo interesse nel farlo tornare nel Regno Unito ma la spesa pare troppo elevata.