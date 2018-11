Real Madrid, forte inserimento per il craque del Corinthians Pedrinho

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Real Madrid tenta l'inserimento per Pedrinho. Secondo quanto riporta Marca, i blancos avrebbero già richiesto informazioni dettagliate al presidente del Corinthians Andrés Sánchez, presente in Spagna proprio in questi giorni. Esterno d'attacco classe '98, il talento brasiliano piace anche a Borussia Dortmund, Barcellona e Paris Saint-Germain.