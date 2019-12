© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Karim Benzema ha raggiunto un accordo col Real Madrid per il rinnovo del proprio contratto, secondo quanto racconta Marca. Il francese nelle ultime ore ha pattuito un prolungamento annuale, quindi fino al 2022, con aumento salariale. Le parti sono già in accordo, ma per il quotidiano l'ufficialità arriverà solo la prossima estate.