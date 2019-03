Real Madrid fuori agli ottavi, nove anni dopo si chiude un cerchio

© foto di J.M.Colomo

Erano nove anni che il Real Madrid non usciva dalla Champions League agli ottavi di finale. L'ultima volta risale al 2010, primo anno della rivoluzione firmata Florentino Pérez: i blancos erano reduci da sei anni consecutivi fuori proprio agli ottavi e il nuovo presidente decise di andare al sodo senza badare a spese: alle dipendenze del nuovo tecnico Manuel Pellegrini arrivarono Cristiano Ronaldo, Kakà, Karim Benzema e Xabi Alonso. Una campagna acquisti senza precedenti, che portò però a un primo anno di rodaggio e l'eliminazione per il settimo anno consecutivo agli ottavi di finale. Da allora la squadra ha sempre raggiunto almeno le semifinali, arrivando a vincere 4 Champions negli ultimi 5 anni. Le prime avvisaglie di un gruppo arrivato a fine corsa c'erano già l'anno passato, ma quasi per inerzia la squadra è stata capace di sollevare ancora una volta la coppa dalle grandi orecchie. L'addio di Zinedine Zidane prima e Cristiano Ronaldo poi è stato l'inizio della fine. Il cambio panchina fra Lopetegui e Solari non ha portato ai risultati sperati e, anzi, stanno emergendo in queste settimane sempre maggiori tensioni, con giocatori ormai con la valigia in mano, come Marcelo e Isco; oppure il caso Bale, col giocatore accusato dai compagni di squadra di essere incapace a integrarsi col gruppo. L'eliminazione contro una squadra giovane e decisamente più affamata come l'Ajax ha chiuso un cerchio. Se nel 2010 si era all'inizio di un'era ora ne è stata sancita la fine.