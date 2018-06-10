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Europa

Real Madrid, futuro incerto per Kroos: City e United in allerta

10.06.2018 00:19 di Rosa Doro   articolo letto 1794 volte
© foto di J.M.Colomo

Dopo l'addio di Zidane diversi giocatori potrebbero lasciare il Real Madrid. Uno di questi è Toni Kroos che potrebbe seguire il tecnico francese in una nuova avventura. Secondo quanto riporta Don Balon infatti Manchester City e Manchester United sono in allerta sul giocatore in attesa di capire la sua prossima mossa.

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