Real Madrid, futuro incerto per Kroos: City e United in allerta

Dopo l'addio di Zidane diversi giocatori potrebbero lasciare il Real Madrid. Uno di questi è Toni Kroos che potrebbe seguire il tecnico francese in una nuova avventura. Secondo quanto riporta Don Balon infatti Manchester City e Manchester United sono in allerta sul giocatore in attesa di capire la sua prossima mossa.