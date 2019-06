Real Madrid, Griezmann avvicina Mbappé ai blancos

© foto di Imago/Image Sport

Kylian Mbappé si avvicina al Real Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo AS, l'interessamento del PSG per Griezmann potrebbe aprire le porte ad un trasferimento in Spagna dell'attaccante francese. I rapporti con Neymar non sono tra i migliori e il francese non condivide i privilegi che vengono concessi all'asso brasiliano da parte della società parigina. Un eventuale trasferimento del connazionale a Parigi potrebbe sbloccare tutto, creando un vero e proprio effetto domino.