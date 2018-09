Real Madrid-Guilherme, contratto in scadenza ma la clausola è da 50 mln

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha il contratto in scadenza nel 2021 e una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Ma il fascino del Real Madrid - riporta As - potrebbe avvicinare Pedro Guilherme alla Casa Blanca. L'attaccante 21enne del Fluminense ha segnato 12 gol in 23 partite e ha attirato finora l'attenzione di mezza Europa.