Real Madrid, Hazard ad un passo. Al Chelsea andranno 120 milioni

Eden Hazard e il Real Madrid, un matrimonio che in estate si farà. Almeno secondo Telefoot che spiega come il belga lascerà il Chelsea per i Blancos a fronte del pagamento di una cifra vicina ai 120 milioni di euro. Decisivo, all’interno della trattativa, il lavoro di Zinedine Zidane che aveva messo Hazard in cima alla sua lista della spesa fin dalle prime ore del suo ritorno a Valdebebas.