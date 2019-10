Real Madrid, Hazard diventa di nuovo padre e dà forfait per Maiorca

© foto di Insidefoto/Image Sport

Una bella notizia per Eden Hazard, un po' meno per Zinedine Zidane. L'asso belga è diventato padre per la quarta volta e non sarà a disposizione del suo allenatore per la trasferta di oggi a Maiorca. Il Real Madrid dovrà fare a meno dell'ex Chelsea, rimpiazzato tra i convocati da Mariano Diaz. Di seguito la lista.

Portieri: Courtois, Areola y Altube.

Difensori: Militão, Ramos, Varane, Marcelo, Odriozola y Mendy.

Centrocampisti: Casemiro, Valverde, James e Isco.

Attaccanti: Benzema, Jovic, Brahim, Mariano, Vinicius Jr. y Rodrygo.