© foto di Insidefoto/Image Sport

Infortunio per Eden Hazard nel corso di Real Madrid-PSG. C'è preoccupazione per il belga e lo si evince dalle parole di Zinedine Zidane che in conferenza stampa ha spiegato come il giocatore si sia slogato la caviglia. Il giocatore è uscito dal campo zoppicante e il rischio che salti il Clasico del 18 dicembre si fa concreto.