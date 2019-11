© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eden Hazard ha parlato della sua valutazione (100 milioni di euro) in un'intervista a Le Parisien: "So di essere costato molti soldi, però sono milioni che girano fra i club. Il mercato è pazzo, nessun giocatore dovrebbe valere 100 milioni. Non ci penso, comunque (a quanto è costato, ndr). Se fossi costato cinque milioni, giocherei ugualmente".