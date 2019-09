© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eden Hazard parla chiaro, sostenendo di essere a "un solo gol" dall'iniziare davvero la sua carriera nel Real Madrid. Il 28enne attaccante belga, pagato 100 milioni di euro al Chelsea a luglio, non ha ancora segnato una rete con la maglia dei Blancos e non è ancora riuscito a lasciare il segno, anche a causa di un infortunio alla coscia. "Onestamente ora mi sento al 100%, l'infortunio è alle spalle. Quando comincerò a segnare, sarò decisivo, farò buone partite e andrà tutto bene", ha detto Hazard alla vigilia della partita contro il Club Brugge in Champions League. "Questo è quello che mi manca, una buona partita, un gol, un assist, qualcosa per iniziare davvero la mia stagione", ha aggiunto il numero 7 del Real Madrid.