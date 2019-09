Real Madrid, Hazard: "Spero sia l'inizio di una fase positiva per me"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il belga Eden Hazard ha debuttato oggi con il Real Madrid contro il Levante. il giocatore ha commentato così la vittoria arrivata oggi nella Liga, gara in cui è entrato al 60’ prendendo il posto di Casemiro: “È stata una sensazione molto bella vedere il pubblico che mi ha applaudito, è uno stadio bellissimo in cui sognavo di giocare. Spero che questo sia l’inizio di una nuova fase positiva per me, spero di dare il massimo assieme ai miei compagni e di conseguire una striscia di vittorie nelle partite da qui in avanti”.