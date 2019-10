© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani contro il Galatasaray. Torna Eden Hazard che non era stato chiamato per la trasferta di Maiorca essendo divenuto padre venerdì notte e avendo avuto il via libera dal tecnico. Partita fondamentale per i blancos che recuperano Kroos ma che non avranno a disposizione Bale, Modric e Lucas Vazquez.