Real Madrid, As controcorrente: Solari in carica almeno fino a lunedì

Se Telemadrid dà ormai per fatto l'esonero di Santiago Solari, col conseguente approdo in panchina di José Mourinho, la versione di As è leggermente meno drastica. Secondo quarto riporta infatti l'edizione online del quotidiano, il tecnico argentino resterà al timone del Real Madrid almeno fino a lunedì, quando la Junta Directiva dei blancos prenderà una decisione definitiva sul suo futuro allenatore. Sullo sfondo, restano i soliti José Mourinho e Zinedine Zidane.