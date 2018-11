Real Madrid, As e Marca aprono con Modric: "Niente è impossibile"

© foto di Lazzerini

Marca e As, i due quotidiani spagnoli vicini al Real Madrid, aprono le proprie edizioni odierne con le parole di Luka Modric: "Sto meglio, lo sento nella testa e nelle gambe", titola il primo. Mentre As punta sulla situazione della squadra: "Per questa squadra niente è impossibile". Dopo le voci estive legate all'Inter, il croato sembra di nuovo coinvolto al 100% nelle vicende della Casa Blanca.