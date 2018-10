Real Madrid, As e le parole di Solari: "Jugar con dos cojones"

L'edizione odierna di As pone l'accento in prima pagina sulle prime parole di Santiago Solari come nuovo allenatore del Real Madrid. In particolare, vengono messe in evidenza le sue dichiarazioni estremamente esplicite sui attributi da tirare fuori in occasione della gara di Copa del Rey col Melilla. Il quotidiano ipotizza anche la presenza di otto ex giocatori del Castilla (la squadra B del Real Madrid, ndr) nella formazione titolare.