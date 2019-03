"Ieri abbiamo parlato di...". L'edizione odierna di As dedica spazio in copertina al ritorno di Zidane sulla panchina del Real Madrid, con le prime indicazioni che il tecnico francese ha dato alla squadra. Zidane ha chiesto massimo impegno da parte di tutti e di ripartire da zero. Sul mercato, intanto, è cada la pista che porta ad Eriksen del Tottenham.