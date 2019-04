Real Madrid, As e le parole di Zidane: "Molti serviranno a far cassa"

Spazio al mercato nella prima pagina di As. Con le parole di Zinedine Zidane che prepara già la nuova stagione del Real Madrid: "Ci sono molti giocatori qui per far cassa" ha dichiarato il tecnico francese. Intanto, questa sera i blancos scendono in campo contro il Leganés. Il Real non giocava di lunedì dal 2014.