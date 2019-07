E' già scattata la "Kubomania", come titola As, in casa Real Madrid. Il giapponese sorprende i tecnici della Casa Blanca che lo vedono più vicino alla prima squadra di quanto si credesse. I preparatori del Barcellona, in cui il giovane asiatico è cresciuto prima di essere mandato via, dicono che si tratta del peggior errore fatto da La Masia.