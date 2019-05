Real Madrid, Bale & co.: Perez vuole guadagnare 300 mln dalle cessioni

© foto di Federico Gaetano

Il Real Madrid si aspetta di guadagnare circa 300 milioni di euro dal mercato in uscita in vista della prossima estate. Il nome di punta è sicuramente Gareth Bale, che ha ancora diversi estimatori in Premier League. Poi c'è James Rodriguez, che potrebbe portare 60 milioni di euro nelle casse dei Blancos. Mateo Kovacic, che rientrerà dal prestito al Chelsea, potrebbe tornare all'Inter sotto la guida di Conte. Anche Odegaard, piace molto all'Ajax che potrebbe versare 20 milioni di euro per ottenere il suo cartellino. Inoltre, in uscita, ci sono altri nomi interessanti come quelli di Marcos Llorente, Ceballos, Mariano e Borja Mayoral. Infine Keylor Navas non sarà più un Galactico e anche lui potrà portare diversi milioni in dote per la ricostruzione della squadra di Zidane. A riportarlo è Mundo Deportivo.