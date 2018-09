Real Madrid, i convocati per l'Athletic: Vinicius jr resta ancora fuori

Da Sassuolo a Scansuolo. Un appellativo che chiaramente infastidisce tutti in casa neroverde, anche il tecnico Roberto De Zerbi che ne parla proprio alla vigilia della gara contro la Juventus. "Quando ero piccolo io si andava nei bar e ognuno riversava lì i propri problemi, ora avviene...

De Zerbi: " Scansuolo ? Al bar ci mettevi la faccia, sui social no"

Resta ancora fuori dai convocati Vinicius Junior , che dovrà aspettare ancora prima di avere una chance con il Real Madrid in Liga. Anche pr la partita contro l'Athletic di stasera Julen Lopetegui non ha chiamato il gioiellino brasiliano. Insieme a lui fuori anche Vallejo, Rugiolon e Fede Valverde. Di seguito l'elenco completo:

