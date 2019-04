Il Real Madrid è pronto a liberarsi di Gareth Bale. L'esterno offensivo gallese, fischiato a più riprese dal pubblico del Bernabeu, è ormai in rotta con l'ambiente madrileno e sta valutando il da farsi per la prossima stagione. Come riporta Marca, però, il suo ingaggio è un fardello pesante, un costo difficilmente sostenibile per un qualsiasi club europeo.