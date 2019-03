© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Operazione Kylian Mbappé". France Football non sembra avere grandi dubbi sul principale obiettivo di mercato del Real Madrid nella prossima estate. Tra le garanzie richieste da Zidane per tornare in panchina ci sarebbe infatti anche l'assalto al talento del PSG, per il quale è pronta un'offerta merengue intorno ai 280 milioni di euro. Anche in questa stagione l'attaccante francese si è confermato d'altronde a livelli altissimi, realizzando soltanto finora 31 gol e 15 assist in 35 partite.