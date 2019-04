"Hazard ad un passo". Suona quasi come un annuncio quello di Marca oggi in edicola in prima pagina. Il quotidiano spagnolo si riferisce chiaramente al Real Madrid, che starebbe ultimando l'affare che porterà il talento belga dal Chelsea alla capitale spagnola. Una operazione da 100 milioni di euro sull'orlo della chiusura, tanto che il ragazzo starebbe già cercando casa a Madrid.