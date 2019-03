Real Madrid, Marca apre con Zidane: "Hanno voglia di vederti"

290 giorni dopo Zinedine Zidane torna sulla panchina del Real Madrid e debutterà nuovamente sulla sua panchina contro il Celta Vigo. "Hanno voglia di vederti", è il titolo che propone Marca in prima pagina circa il secondo inizio del tecnico francese, etichettato dal quotidiano come quello che ha dato maggiore gloria al Real, in virtù delle tre Champions League conquistate.