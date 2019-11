Real Madrid, Marca celebra la capolista: "Do de pecho"

"Do de pecho", titola in prima pagina Marca per raccontare la vittoria del Real Madrid con la Real Sociedad che vale la vetta della classifica, in compagnia del Barcellona. Il 'Do de pecho' è la nota più alta della scala musicale, sta a significare che i Blancos sono in testa alla classifica malgrado l'errore di Ramos. Con un "Do" molto acuto soprattutto di Benzema e Modric.