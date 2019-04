Mercato in prima pagina per Marca con il sogno Neymar per il Real Madrid. "Mi piacerebbe giocare con Hazard" è il virgolettato dell'asso brasiliano e anche il titolo del quotidiano spagnolo. "Sceglie il belga come calciatore con chi gradirebbe maggiormente giocare. 'È un giocatore differente, il suo stile si avvicina al mio e saremmo una coppia che farebbe rumore'". Hazard, attualmente al Chelsea, si trasferirà con ogni probabilità al Real Madrid questa estate.