Real Madrid, Marca in prima pagina: "Joao Felix osservato speciale"

"Joao Felix osservato speciale in chiave Real". Nella prima pagina di Marca c'è spazio per l'exploit del giovane talento del Benfica, che giovedì scorso ha steso l'Eintracht Francoforte nell'andata dei quarti di finale di Europa League con una deliziosa tripletta. La prima di tante in campo internazionale da parte del fantasista classe '99, obiettivo di mercato di Real Madrid, Juventus e Manchester City.