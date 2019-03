Real Madrid, Marca: "Ramos assume il comando"

Marca in prima pagina apre con il Real Madrid: "Ramos assume il comando", si legge. Più che un capitano, il centrale difensivo ha incontrato Florentino Perez per fare un planning in vista del futuro. E' il leader della squadra, parla con i compagni nello spogliatoio, domina e sarà insieme alla squadra per la sfida col Valladolid nonostante sia squalificato.