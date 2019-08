Real Madrid, Marca titola: "Van de Beek sì, Pogba no"

"Van de Beek sì, Pogba no". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna di Marca, che si sofferma sulle manovre del Real Madrid legate al centrocampo. L'olandese dell'Ajax ha confermato la trattativa con la Casa Blanca, mentre per quanto riguarda l'ex Juventus continua ad esserci un muro dal Manchester United, tanto che Ole Gunnar Solksjaer è convinto che proseguirà la sua carriera in Premier League.