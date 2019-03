Real Madrid, Telemadrid non ha dubbi: Solari esonerato, ecco Mourinho

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Telemadrid non ha alcun dubbio: il Real Madrid ha deciso di esonerare Santiago Solari. Secondo l'emittente spagnola, già nelle prossime ore sarà infatti comunicato l'esonero del tecnico argentino. A rimpiazzarlo, come deciso nella riunione di questo pomeriggio tra Florentino Perez e José Angel Sanchez, ci penserà lo 'Special One' José Mourinho.