© foto di Imago/Image Sport

Come riportato da Sky Sport l’eliminazione per mano dell’Ajax non è stata digerita dai tifosi del Real Madrid che attualmente sono all’esterno del Bernabeu. Al centro del mirino delle critiche c’è il presidente del club blancos Florentino Perez che i tifosi vorrebbero vedere lontano dal Real. “Dimissioni, dimissioni” è infatti il coro più cantato dai supporters della squadra in questi minuti fuori dallo stadio.