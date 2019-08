Real Madrid, idea Van de Beek: ma Pogba rimane l’obiettivo principale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Real Madrid vuole assolutamente acquistare un centrocampista. L’obiettivo numero uno rimane Paul Pogba, ma le difficoltà per arrivare al centrocampista ex Juventus potrebbero ostacolare la richiesta di Zinedine Zidane. Il tecnico transalpino ha ripetuto più volte qual è la priorità sul mercato, il centrocampista rimane l'idea principale per i blancos.

Come raccolto da Tuttomercatoweb, i Blancos sono tornati su Donny Van de Beek. Al momento non c’è ancora l’intesa, ma entrambe le società stanno cercando di trovare un accordo per la cessione del giocatore orange. L’eventuale arrivo del centrocampista non esclude a priori la trattativa Pogba, ma le merengues si stanno già muovendo per evitare di rimanere con un uomo in meno.